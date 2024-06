Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Leonardo strebt Partnerschaft mit Rheinmetall an

Die Wahl für einen Partner rund um ein modernes Kampfpanzersystem für die italienischen Streitkräfte sei auf Rheinmetall gefallen, schrieb die "Börsen-Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf eigene Informationen. Zuvor waren entsprechende Gespräche von Leonardo mit dem deutsch-französischen Panzerbauer KNDS (Krauss-Maffei-Wegmann/Nexter) gescheitert. Die Politik in Europa fordert immer wieder eine stärkere Zusammenarbeit der europäischen Partner in Rüstungsprojekten, zuletzt pochte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darauf.

Leonardo ist ein Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzern mit Sitz in Rom. Die Italiener besitzen knapp 23 Prozent der Anteile am deutschen Rüstungselektroniker Hensoldt , an dem auch der Bund mit gut einem Viertel beteiligt ist.

Im XETRA-Handel legte die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag zunächst zu, inzwischen ist sie jedoch ins Minus gefallen und verliert zeitweise 0,19 Przoent auf 512,60 Euro. Papiere von Leonardo zeigen sich an der italienischen Börse zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 22,79 Euro.

