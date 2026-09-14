Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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14.09.2026 09:41:00
Rheinmetall-Aktie deutlich höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen
Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Grossauftrag von einem internationalen Kunden erhalten.
Die Fertigung der Munition ist bereits angelaufen und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Geschosse sind mit verschiedenen Nato-Waffensystemen kompatibel und zeichnen sich durch hohe Reichweite sowie Wirkung aus.
Um die steigende globale Nachfrage zu bedienen, baut Rheinmetall seine Fertigungskapazitäten seit 2022 kontinuierlich aus und strebt bis 2030 eine Jahresproduktion von etwa 1,5 Millionen Geschossen an.
Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,21 Prozent höher bei 1'002,60 Euro.
DOW JONES
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