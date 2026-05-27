Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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27.05.2026 09:37:42
Rheinmetall-Aktie dennoch stabil: Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module
Rheinmetall hat einen weiteren Grossauftrag von der Bundeswehr für Laser-Licht-Module im Wert von netto mehreren hundert Millionen Euro erhalten.
Bei dem Auftrag handelt es sich um einen weiteren Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen und im Dezember 2025 erweiterten Rahmenvertrag. Er wird im zweiten Quartal 2026 gebucht.
So bewegen sich die Rüstungsaktien
Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,03 Prozent höher bei 1.237,60 Euro. Auch bei den kleineren Rüstungskollegen kommt es zu Bewegung. So zeigt sich die RENK-Aktie 2,19 Prozent stärker bei 52,76 Euro, HENSOLDT klettert 0,79 Prozent auf 86,70 Euro und TKMS steigt 2,27 Prozent auf 85,50 Euro.
DOW JONES
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