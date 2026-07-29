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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Umsatz klettert 29.07.2026 12:49:42

Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal

Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal

Rheinmetall hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal überraschend kräftig gesteigert.

Rheinmetall
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Wie das Unternehmen ad-hoc mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten um gut zwei Drittel auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte deutlich auf 562 Millionen Euro. Das liege deutlich über der Markterwartung von 469,9 Millionen Euro, so der Düsseldorfer DAX-Konzern. Einen Vergleichswert des Vorjahres nannte das Unternehmen zunächst nicht. Alle Segmente hätten zu dieser Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr beigetragen.

Eigentlich wollte Rheinmetall erst am 6. August über die finanzielle Entwicklung des Quartals berichten.

Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,62 Prozent tiefer bei 1'069,20 Euro.

DOW JONES

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