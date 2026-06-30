Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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30.06.2026 14:35:41
Rheinmetall-Aktie: Auftrag im zweistelligen Millionenwert aus der Ukraine erhalten
Rheinmetall hat einen Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine erhalten.
Der Auftrag umfasst 155-mm-Artilleriegeschosse sowie Treibladungen in niedriger fünfstelliger Zahl. Die Munition wird in Spanien hergestellt, die Produktion hat bereits begonnen, wie Rheinmetall weiter mitteilte. Der Auftrag soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.
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