Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’236 0.1%  SPI 20’068 0.1%  Dow 52’094 -0.2%  DAX 24’915 1.2%  Euro 0.9221 -0.1%  EStoxx50 6’289 0.9%  Gold 4’015 -0.1%  Bitcoin 47’549 -2.1%  Dollar 0.8092 0.2%  Öl 73.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie nach der Rally unter Druck: Anleger nehmen Gewinne mit
Rheinmetall-Aktie: Auftrag im zweistelligen Millionenwert aus der Ukraine erhalten
Siemens Energy-Aktie zieht an: Energiekonzern liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman
DZ BANK gibt Beiersdorf-Aktie Halten
Razzia-Schock in Taiwan: Super Micro Computer-Aktie im Abwärtssog - Dell wittert die Milliarden-Lücke
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Auftrag 30.06.2026 14:35:41

Rheinmetall-Aktie: Auftrag im zweistelligen Millionenwert aus der Ukraine erhalten

Rheinmetall-Aktie: Auftrag im zweistelligen Millionenwert aus der Ukraine erhalten

Rheinmetall hat einen Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine erhalten.

Rheinmetall
903.65 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen
Der Auftrag hat einen Wert im hohen zweistelligen Millionenbereich und wird noch im zweiten Quartal 2026 verbucht, wie der Rüstungskonzern mitteilte.

Der Auftrag umfasst 155-mm-Artilleriegeschosse sowie Treibladungen in niedriger fünfstelliger Zahl. Die Munition wird in Spanien hergestellt, die Produktion hat bereits begonnen, wie Rheinmetall weiter mitteilte. Der Auftrag soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

DOW JONES

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie dennoch unter Druck: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Jefferies & Company Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Rheinmetall-Aktie: Warburg Research vergibt Buy

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten