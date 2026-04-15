Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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15.04.2026 10:37:44
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Rheinmetall-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Anleger sollten dabei die hohen Vergleichshürden aus dem Vorjahr bedenken.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:21 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.3 Prozent auf 1’490.80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 40.86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 19’034 Rheinmetall-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 4.5 Prozent. Am 07.05.2026 dürfte Rheinmetall die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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