Rheinmetall-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Anleger sollten dabei die hohen Vergleichshürden aus dem Vorjahr bedenken.

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Um 10:21 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.3 Prozent auf 1’490.80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 40.86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 19’034 Rheinmetall-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 4.5 Prozent. Am 07.05.2026 dürfte Rheinmetall die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



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