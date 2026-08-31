RHB Capital Bhd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RHB Capital Bhd hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.18 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.33 Prozent auf 3.49 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.68 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch