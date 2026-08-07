RGC Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RGC Resources hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch