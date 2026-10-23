RFM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RFM hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.17 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 PHP je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.36 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RFM einen Umsatz von 5.45 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch