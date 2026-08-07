RFM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RFM hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

RFM hat ein EPS von 0.14 PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.140 PHP auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.52 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 5.26 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch