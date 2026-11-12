RFA Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RFA Financial gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.06 CAD, nach -1.140 CAD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat RFA Financial mit einem Umsatz von insgesamt 115.5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 94.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch