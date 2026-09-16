RF Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RF Industries veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 24.0 Millionen USD gegenüber 19.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch