Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 -0.2%  SPI 16’696 -0.1%  Dow 46’018 0.6%  DAX 23’359 0.1%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’370 -0.1%  Gold 3’660 -0.8%  Bitcoin 91’541 -0.3%  Dollar 0.7890 0.0%  Öl 67.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ripple-ETFs: Die unterschätzten Gewinner im Vergleich zu Ethereum-ETFs?
Endlich Zugang zu institutionellen Renditen mit passenden ETFs
NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
Tesla-Aktie mit Potenzial? Experte wagt Prognose bis 2026
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25.000 Dollar?
Suche...
200.- Saxo-Deal

Rezolute Aktie 57625042 / US76200L3096

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2025 03:15:19

Rezolute, Inc. Q4 Loss Misses Estimates

Rezolute
7.70 USD -0.13%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Rezolute, Inc. (RZLT) announced Loss for fourth quarter that missed the Street estimates.

The company's earnings totaled -$24.39 million, or -$0.26 per share. This compares with -$22.98 million, or -$0.44 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn -$0.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Rezolute, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$24.39 Mln. vs. -$22.98 Mln. last year. -EPS: -$0.26 vs. -$0.44 last year.

Nachrichten zu Rezolute Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten