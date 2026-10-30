Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.86 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 TRY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.36 Prozent zurück. Hier wurden 1.02 Milliarden TRY gegenüber 1.10 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch