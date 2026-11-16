REYON PHARMACEUTICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

REYON PHARMACEUTICAL hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 660.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte REYON PHARMACEUTICAL -211.000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.04 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.58 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch