Reynolds Consumer Products präsentierte Quartalsergebnisse

Reynolds Consumer Products hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 944.0 Millionen USD gegenüber 931.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch