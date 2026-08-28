Reyl Intesa Sanpaolo heisst neu Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse

Genf (awp) - Die Privatbank Reyl Intesa Sanpaolo tritt neu unter dem Namen Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse auf. Die Finma habe die dafür erforderlichen Genehmigungen erteilt, wie es in einer Mitteilung der Bank vom Freitag heisst.

Der rechtliche Name wurde in Intesa Sanpaolo Wealth Management SA geändert. Mit der Umbenennung trägt die Bank der engeren Integration in die italienische Intesa-Sanpaolo-Gruppe Rechnung. Diese hatte die Bank im Januar 2026 vollständig übernommen.

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