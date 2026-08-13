Rexnord Electronics Controls: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rexnord Electronics Controls hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.86 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 337.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch