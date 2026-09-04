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04.09.2026 06:37:00
REX American Resources präsentierte Quartalsergebnisse
REX American Resources liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat REX American Resources die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.210 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 186.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte REX American Resources einen Umsatz von 158.4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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