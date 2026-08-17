ReWalk Robotics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ReWalk Robotics veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ReWalk Robotics ein EPS von -6.960 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch