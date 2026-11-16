ReWalk Robotics präsentierte Quartalsergebnisse

ReWalk Robotics präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

ReWalk Robotics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.400 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch