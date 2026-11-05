Revolve Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Revolve Group A lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 USD, nach 0.290 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 356.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch