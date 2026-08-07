Revolution Medicines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Revolution Medicines hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Revolution Medicines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch