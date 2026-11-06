Revolution Medicines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Revolution Medicines hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Revolution Medicines ein Ergebnis je Aktie von -1.610 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch