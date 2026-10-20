Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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20.10.2026 15:37:00
Revolut, HSBC und andere: Grossausfall bei Google führt zu Störungen bei Kontozugang
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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16:00
|Börse New York in Grün: Dow Jones klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
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20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
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20.10.26
|UK banks hit by Google Cloud outage (Financial Times)
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20.10.26
|Google executive dismisses European fears over US dominance of AI (Financial Times)
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19.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|DZ BANK
|13:32
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|DZ BANK
|23.07.26
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|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|23.07.26
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|04.05.26
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|28.04.26
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|20.01.26
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|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
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|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Alphabet A am 20.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX steigt -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbucht deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.