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15.09.2026 17:35:00
Revolut Hackerangriff: Fintech übermittelt Ausweis- und Kontodaten an Kriminelle
Cyberkriminelle stellten über eine gestohlene Regierungs-E-Mail-Adresse eine Anfrage an Revolut, das Fintech-Unternehmen übermittelte Ausweisdaten und Kontonummern, darunter auch von deutschen Kunden, an die Hacker. Die fordern nun Lösegeld.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!