BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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25.09.2026 09:24:40
Revolut erhält Genehmigung zum Kauf der Banco Cetelem in Argentinien
Von Michael Hennessey
DOW JONES--Revolut hat von der argentinischen Zentralbank die Genehmigung erhalten, die lokale Banco Cetelem Argentina von BNP Paribas zu kaufen. Die digitale Bank teilte mit, die regulatorische Zustimmung sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen in Argentinien. Revolut hatte die Übernahme des argentinischen Instituts erstmals im Juni 2025 in Aussicht gestellt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Nach Abschluss der Transaktion wird der Name der Bank in Revolut Bank Argentina SAU geändert. Sie wird als reguliertes Bankinstitut agieren, wird aber zunächst keine an die Öffentlichkeit gerichteten Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Während dieser Phase wird die Bank laut Revolut alle regulatorischen und operativen Anforderungen erfüllen und sich auf eine künftige Markteinführung vorbereiten.
Argentinien sei eine der vielversprechendsten Wachstumschancen in Lateinamerika, so Revolut. Das Fintech teilte mit, dass sich über 150.000 Kunden auf seiner Warteliste eingetragen hätten, seit es Pläne für den Markteintritt in Argentinien angekündigt habe. Das Unternehmen hat kürzlich die Revolut Bank in Mexiko gestartet, sein erstes voll lizenziertes Bankinstitut ausserhalb Europas. Anfang dieses Monats hat es die bedingte Zulassung für eine US-Banklizenz erhalten.
Nach Abschluss der Transaktion wird Agustin Danza vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen zum Chief Executive Officer der Revolut Bank Argentina ernannt.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/uxd
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)
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