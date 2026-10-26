Revival Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Revival Gold veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Revival Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.100 CAD gegenüber -0.040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch