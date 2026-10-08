Reviv3 Procare stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reviv3 Procare lud am 06.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Reviv3 Procare 6.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch