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20.08.2026 06:37:00
Reviv3 Procare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Reviv3 Procare präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reviv3 Procare -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.6 Millionen USD ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.330 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0.100 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Reviv3 Procare 30.85 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26.26 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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