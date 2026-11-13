Revenio Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Revenio Group hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.140 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 127.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58.8 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch