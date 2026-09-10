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10.09.2026 06:37:00
Revenio Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Revenio Group veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.120 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 39.3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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