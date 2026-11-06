Revathi Equipment India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Revathi Equipment India präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 11.79 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Revathi Equipment India 1.36 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 383.8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Revathi Equipment India 228.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch