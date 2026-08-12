Revathi Equipment India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Revathi Equipment India präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.64 INR. Im Vorjahresviertel hatte Revathi Equipment India 1.87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300.2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222.6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch