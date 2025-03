Reuters: SGS-Grossaktionär baut grössere Beteiligung ab

Zürich (awp) - Der SGS-Grossaktionär Groupe Bruxelles Lambert (GBL) will offenbar seine Beteiligung am Schweizer Warenprüfkonzern verringern. GBL biete im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens rund 8,5 Millionen SGS-Aktien - 4,5 Prozent des Aktienkapitals - zum Kauf an, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwochabend mit Bezug auf eine mit der Transaktion betraute Bank.

Die Titel können demnach mit einem Abschlag von 5,75 Prozent zum Mittwoch-Schlusskurs von 93,00 Franken erworben werden, was 87,65 Franken entsprechen würde. Insgesamt wäre dies eine Transkation in der Grössenordnung von knapp 750 Millionen Franken.

GBL hielt SGS-Angaben zufolge Ende 2024 19,1 Prozent am Schweizer Unternehmen.

