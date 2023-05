Reuters: Saudi National Bank will CS-Beteiligung in UBS-Aktien umwandeln

Zürich (awp) - Der saudische CS-Grossaktionär will seine Beteiligung laut einem Medienbericht in UBS-Aktien umwandeln. Nach der Umwandlung des Anteils von fast 10 Prozent an der Credit Suisse wird die Saudi National Bank 0,5 Prozent an der UBS halten, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete.

Die Saudi National Bank hält jüngsten Angaben zufolge 9,88 Prozent aller ausstehenden Credit-Suisse-Aktien. Seit Jahresbeginn hat die Beteiligung rund 70 Prozent an Wert eingebüsst. Gemäss den im März vereinbarten Übernahmebedingungen erhalten die Aktionäre für 22,48 Aktien der Credit Suisse eine UBS-Aktie.

