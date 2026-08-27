Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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27.08.2026 11:43:59
Rettung von Arbeitsplätzen: Land Niedersachsen prüft Einstieg bei VW in Osnabrück
VolkswagenDie Zukunft des VW-Standorts in Osnabrück ist nach dem geplanten Ende der Pkw-Produktion offen. Nun zeichnet sich ein ungewöhnliches Modell ab, das dem Werk eine neue Perspektive geben könnte. Auch der Bund spielt dabei eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
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