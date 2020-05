Retrait de points de contrôle sur la Côte-Nord

QUÉBEC, le 31 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce le retrait de tous les points de contrôle sur la Côte-Nord, incluant ceux dans la région de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) à compter du lundi 1er juin, comme le recommandent les autorités de santé publique.

Le ministère de la Sécurité publique rappelle que les enjeux sanitaires demeurent fondamentaux et que ces réouvertures sont rendues possibles grâce à la grande discipline dont fait preuve la population depuis plus de deux mois. Ces assouplissements ne constituent pas une incitation à favoriser un plus grand nombre de déplacements vers ces régions, ceux-ci ne devant être effectués que lorsque cela est nécessaire. Il s'agit d'une phase normale et planifiée du plan graduel amorcé pour rouvrir les régions où le virus ne se propage pas de façon importante, comme ce fut annoncé le 29 avril dernier.

Néanmoins, la situation sur le terrain sera évaluée, notamment par les directions régionales de santé publique, afin de s'assurer que tout se déroule bien. Cela implique que, s'il y a recrudescence de cas de COVID-19 dans une région, un retour aux contrôles routiers pourrait s'avérer nécessaire.

Faits saillants :

Le 28 mars dernier, il a été demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité.

Les mesures qui demeurent en place dans certaines régions ne visent pas les activités qui permettent d'obtenir et de fournir des soins et des services de santé, ni celles qui assurent le soutien humanitaire et les services essentiels pour la continuité de la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble des régions du Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique