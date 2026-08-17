Retractable Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Retractable Technologies lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Retractable Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 7.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31.10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch