Retractable Technologies hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Retractable Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Retractable Technologies 14.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch