Retal Urban Development Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Retal Urban Development Company Registered präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 764.7 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 676.4 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch