Resurs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Resurs liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resurs die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.92 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.860 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.12 Prozent auf 1.21 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.27 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch