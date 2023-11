Result of Annual General Meeting and important notice for GIG Public Warrant Holders

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt pendelte zum Wochenstart um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt startete mit behaupteter Tendenz in die neue Woche. An den US-Börsen geht es am Montag aufwärts. Die Märkte in Fernost schlugen zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen ein.