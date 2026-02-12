Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’549 0.0%  SPI 18’718 0.2%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’171 1.3%  Euro 0.9119 -0.4%  EStoxx50 6’075 0.6%  Gold 5’066 -0.4%  Bitcoin 52’287 1.2%  Dollar 0.7677 -0.5%  Öl 69.3 -0.5% 
Restaurant Brands International Aktie 26358061 / CA76131D1033

12.02.2026 12:40:50

Restaurant Brands International Inc. Bottom Line Declines In Q4

Restaurant Brands International
53.63 CHF -1.33%
(RTTNews) - Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $113 million, or $0.34 per share. This compares with $259 million, or $0.79 per share, last year.

Excluding items, Restaurant Brands International Inc. reported adjusted earnings of $441 million or $0.96 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $2.466 billion from $2.296 billion last year.

Restaurant Brands International Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $113 Mln. vs. $259 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.79 last year. -Revenue: $2.466 Bln vs. $2.296 Bln last year.

