Restaurant Brands International Aktie 26358061 / CA76131D1033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.02.2026 12:40:50
Restaurant Brands International Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $113 million, or $0.34 per share. This compares with $259 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, Restaurant Brands International Inc. reported adjusted earnings of $441 million or $0.96 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $2.466 billion from $2.296 billion last year.
Restaurant Brands International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $113 Mln. vs. $259 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.79 last year. -Revenue: $2.466 Bln vs. $2.296 Bln last year.
Nachrichten zu Restaurant Brands International Inc When Issued
|
11.02.26
|Ausblick: Restaurant Brands International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Restaurant Brands International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Restaurant Brands International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Restaurant Brands International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)