Restart 2021 für Kultur im Norden vorbereiten: Ausschreibungsfreier Einstieg ins E-Marketing

Ab sofort können Kunst- und Kulturbetriebe im Norden Deutschlands ein System für das profilierte Kundenbeziehungsmanagement ausschreibungsfrei einführen und sich so auf das Wiederhochfahren der kulturellen Aktivitäten mithilfe des E-Marketings im kommenden Jahr vorbereiten. Möglich wird dies durch die Zusammenarbeit des Softwareherstellers Wilken mit der BKM Hamburg (Behörde für Kultur und Medien) und dem IT-Dienstleister Dataport, der von sechs Bundesländern und einem kommunalen IT-Verbund getragen wird. Somit ist der ausschreibungsfreie Einstieg in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen möglich. Mithilfe der Wilken E-Marketing Suite können eine individuelle, proaktive Kundenansprache umgesetzt, bestehende Kundenbeziehungen vertieft, die Neukundengewinnung intensiviert sowie alle damit zusammenhängenden Prozesse standardisiert und optimiert werden. Die Lösung wird bereits von verschiedenen Kulturbetrieben eingesetzt, darunter das Hamburger Thalia Theater oder das Museum für Kunst und Gewerbe.

"Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, mit den Kulturinteressierten auf Basis ihrer jeweiligen Interessen zu kommunizieren. Und da müssen dem Opernfreund andere Informationen geliefert werden als etwa dem passionierten Museumsbesucher", betont Christian Unrau, Vertriebsbeauftragter der Wilken Software Group, den Wert einer profilierten One-to-One-Kommunikation. Interessierte Kulturbetriebe können sich direkt an die Wilken GmbH wenden (christian.unrau@wilken.de).

Die Wilken E-Marketing Suite ist eine CRM-Gesamtlösung für das Kultur-Marketing. Auf Basis der Verhaltensweisen der Besucher, die beispielsweise aus Ticketverkäufen oder Anfragen abgeleitet werden können, individualisiert das System die zu kommunizierenden Inhalte für jeden Empfänger. Dadurch erhält jeder Adressat nur die für ihn relevanten Informationen und fühlt sich so direkt angesprochen. Die integrierte E-Mail-Marketing-Lösung und die Anbindung weiterer Kommunikationskanäle erleichtert die Marketingkommunikation, die Kundenakquisition und verstärkt die Kundenbindung. Die Kommunikation über Mail-Kampagnen wird durch den WYSIWYG-Editor inklusive Sofortvorschau deutlich vereinfacht. Über das Business-Intelligence-System des Partners Kulturplanner kann auch die Datentiefe des Ticketing-Systems analysiert und für konkrete Marketing Massnahmen nutzbar gemacht werden. Diese über eine bidirektionale Schnittstelle anbindbare BI-Lösung ist insbesondere für grössere Betriebe interessant.

Bewährte Lösung

Seit 2018 ist die E-Marketing Suite der Wilken Software Group auch bei der TourismusMarketing Niedersachsen im Einsatz. "Während wir zuvor nur auf einen einheitlichen Verteiler für den B2C-Versand zugreifen konnten, bedienen wir uns seitdem der automatisierten Profilierungen. Das ermöglicht uns eine individuellere Ansprache hinsichtlich der Themeninteressen der Nutzer und führt schlussendlich zu einer Steigerung der Nutzerzufriedenheit", erläutert Kimberly Tahn. So konnte durch den Einsatz der Wilken E-Marketing Suite der B2C-Verteiler um 53 Prozent ausgebaut werden, die durchschnittliche Öffnungsrate stieg um 8. "Neben dem B2C-Verteiler nutzen wir die EMS auch regelmässig für den Versand von Presseaussendungen. Über den Service hinaus schätzen wir die proaktiven Vorschläge von Wilken bezüglich Kampagnen- und Anmeldeoptimierung."

Kontaktdaten:

Wilken Software Group - Dominik Schwärzel

Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm

Tel.: +49 731 96 50-0

presse@wilken.de - www.wilken.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstrasse 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit rund 620 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und grosse Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 04:18 ET (09:18 GMT)