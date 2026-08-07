Restamax stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Restamax lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.15 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Restamax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95.6 Millionen EUR im Vergleich zu 87.6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch