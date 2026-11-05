Restamax legte Quartalsergebnis vor

Restamax hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Restamax im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98.7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 91.4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch