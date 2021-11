Ressources Minieres Radisson: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tanken, so teuer wie nie – können Anleger dennoch profitieren?

Die DWS ist ein Asset Manager mit 65-jähriger Geschichte und einer der grössten ETF Anbieter in Europa. Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Gilles Boitel, Head of passive Sales in der Schweiz. Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss, analysiert er die Preisentwicklung auf dem Energiemarkt und was dazu geführt hat. Wie sich dies auf die Finanzmärkte ausgewirkt hat und worauf Anleger achten sollten, erklärt Gilles Boitel weiter.

