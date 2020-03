Responsabilité en matière de distribution de médicaments aux patients durant la pandémie de la COVID-19

OTTAWA, le 17 mars 2020 /CNW/ - Alors que la pandémie mondiale de la COVID-19 continue d'évoluer, les pharmaciens sont de plus en plus conscients de la nécessité de gérer soigneusement leur approvisionnement en médicaments afin d'éviter certaines des répercussions à long terme que pourrait engendrer la maladie dans le monde entier.

Plusieurs Canadiens ont besoin de médicaments, et l'une des responsabilités des pharmaciens est de s'assurer que chaque patient a accès à ses médicaments quand il en a besoin.

Bien que la COVID-19 n'ait causé aucune pénurie connue et confirmée de médicaments, des pénuries de médicaments se produisent au Canada depuis de nombreuses années. Les messages publics appelant les patients à stocker des médicaments pourraient exacerber ce problème. De plus, certains signalements préliminaires feraient état de rationnement des commandes par les grossistes et les distributeurs de médicaments.

Les pharmaciens se préoccupent des besoins à long terme des Canadiens et veulent s'assurer que les médicaments sont délivrés de manière responsable en cette période d'incertitude. Pour ce faire, les pharmaciens de partout au Canada encouragent les Canadiens à ne pas stocker de médicaments ou à ne pas faire renouveler à l'avance leurs ordonnances, sauf en cas d'absolue nécessité. Ces pratiques pourraient créer des pénuries de médicaments non intentionnelles et mettre en danger la santé d'autres patients. On s'attend à ce que les pharmacies demeurent ouvertes pendant toute la durée de la pandémie, et elles doivent être en mesure de distribuer les médicaments de manière équitable pour tous leurs patients, surtout pour ceux qui sont les plus vulnérables.

Pour assurer une gestion responsable de l'approvisionnement en médicaments au Canada, nous recommandons un approvisionnement de 30 jours de médicaments pour les patients, à moins que cela ne soit justifié sur le plan clinique. Nous demandons également aux gouvernements, aux payeurs privés, aux responsables de la santé publique, aux organismes de réglementation et aux autres professionnels de la santé d'appuyer ce changement temporaire dans la pratique d'exécution des ordonnances et de dissuader les Canadiens à acheter de grandes quantités de fournitures médicales.

Nous devons tous travailler ensemble pour veiller à la santé des Canadiens les plus vulnérables pendant cette pandémie. La priorité absolue des pharmaciens est la santé et la sécurité de leurs patients; par conséquent, nous continuons d'encourager fortement les patients à discuter de leurs besoins uniques en matière de santé et de médicaments avec leur pharmacien.

Association des pharmaciens du Canada

