Respiratorius Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Respiratorius Registered hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.23 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Respiratorius Registered ein EPS von -0.350 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch